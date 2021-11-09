Экс-депутат Госдумы раскрыл схему экономии на пенсионерах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Российской Федерации. Екатеринбург, зарплата, мелочь, монеты, рубль, капитал, экономика, копейки, казна, финансы, вклады, капиталовложение, капиталовложения, пенсия, инвестиции, деньги, наличные, пенсии, рубли, валюта, пособие
Олег Шеин прокомментировал проект закона о бюджете ПФР на 2022 год Фото:

Экс-депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин заявил, что власти РФ сэкономили триллион рублей на пенсионерах. По его словам, в 2020 году из федерального бюджета в ПФР было перечислено 4,8 трлн рублей, в 2022 году намечено перечислить 3,6 трлн рублей.

Шеин прокомментировал проект закона о бюджете Пенсионного фонда на 2022 год у себя в telegram-канале. «Ввиду повышения пенсионного возраста число пенсионеров сократится еще на 385 000 человек. Этих людей лишили права на пенсию и отправили еще „поработать“, соответственно увеличив безработицу среди молодежи», — отметил он.

По словам депутата, правительство планирует последовательно и далее снижать затраты на пенсии к национальной экономике, ежегодно на 0,1%. «В 2018 году он был 8,1%, сейчас 7,7%, к 2024 году они сократятся до 7,2%», — уточнил Шеин.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что заложенное в бюджет сокращение финансирования здравоохранения обеспечит фактическое убийство властями еще большего числа россиян. По его словам, Минфин недооценил живучесть пенсионеров.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...