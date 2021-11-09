Экс-депутат Госдумы раскрыл схему экономии на пенсионерах

Экс-депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин заявил, что власти РФ сэкономили триллион рублей на пенсионерах. По его словам, в 2020 году из федерального бюджета в ПФР было перечислено 4,8 трлн рублей, в 2022 году намечено перечислить 3,6 трлн рублей.
Шеин прокомментировал проект закона о бюджете Пенсионного фонда на 2022 год у себя в telegram-канале. «Ввиду повышения пенсионного возраста число пенсионеров сократится еще на 385 000 человек. Этих людей лишили права на пенсию и отправили еще „поработать“, соответственно увеличив безработицу среди молодежи», — отметил он.
По словам депутата, правительство планирует последовательно и далее снижать затраты на пенсии к национальной экономике, ежегодно на 0,1%. «В 2018 году он был 8,1%, сейчас 7,7%, к 2024 году они сократятся до 7,2%», — уточнил Шеин.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что заложенное в бюджет сокращение финансирования здравоохранения обеспечит фактическое убийство властями еще большего числа россиян. По его словам, Минфин недооценил живучесть пенсионеров.
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