14 ноября 2021
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12 ноября 2021

Курганцы просят снять COVID-ограничения в детсадах

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский дом ребёнка. Курган, детский сад, детский дом, дом ребенка
Родители в Кургане хотят попасть на утренники в детсадах Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Кургане некоторые родители просят власти ослабить антиковидные меры, чтобы их могли пускать в детсады на утренники независимо от QR-кодов. Об этом житель Кургана написал на портале «Обратись».

«Можно ли пускать родителей на утренник к детям в детский сад, хотя бы на крупные [мероприятия], такие как Новый год, выпускной, но независимо от QR-кодов, так как у многих их нет, и дети будут плакать. <…> Мы же все равно приходим каждый день в садик. Можно же как-то сделать, например, один родитель из семьи», — предложил обратившийся.

На обращение ответили представители мэрии Кургана. «Решение о количестве родителей на утреннике и условия посещения массового мероприятия будет приниматься руководителями образовательного учреждения непосредственно перед датой проведения в соответствии с эпидемиологической обстановкой и рекомендациями оперативного штаба Курганской области», — указано в сообщении администрации.

Ранее в Курганской области из-за ухудшения эпидобстановки власти ужесточили ограничения, связанные с коронавирусом. Так в регионе школьники со студентами находятся на дистанционном обучении, а взрослые люди могут попасть во многие учреждения только с документом, который подтверждает наличие прививки от COVID-19 или перенесенный коронавирус.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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