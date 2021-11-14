Курганцы просят снять COVID-ограничения в детсадах

Родители в Кургане хотят попасть на утренники в детсадах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане некоторые родители просят власти ослабить антиковидные меры, чтобы их могли пускать в детсады на утренники независимо от QR-кодов. Об этом житель Кургана написал на портале «Обратись».

«Можно ли пускать родителей на утренник к детям в детский сад, хотя бы на крупные [мероприятия], такие как Новый год, выпускной, но независимо от QR-кодов, так как у многих их нет, и дети будут плакать. <…> Мы же все равно приходим каждый день в садик. Можно же как-то сделать, например, один родитель из семьи», — предложил обратившийся.

На обращение ответили представители мэрии Кургана. «Решение о количестве родителей на утреннике и условия посещения массового мероприятия будет приниматься руководителями образовательного учреждения непосредственно перед датой проведения в соответствии с эпидемиологической обстановкой и рекомендациями оперативного штаба Курганской области», — указано в сообщении администрации.

Ранее в Курганской области из-за ухудшения эпидобстановки власти ужесточили ограничения, связанные с коронавирусом. Так в регионе школьники со студентами находятся на дистанционном обучении, а взрослые люди могут попасть во многие учреждения только с документом, который подтверждает наличие прививки от COVID-19 или перенесенный коронавирус.