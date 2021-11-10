10 ноября 2021

Курганские власти приняли решение по дистанционному обучению

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Дистанционное обучение в Курганской области продлили до 21 ноября Фото:
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Коронавирус COVID-19

Дистанционное обучение в Курганской области продлили до 21 ноября. При этом школьникам и студентам разрешили занятия на улице малыми группами (не более 15 человек). Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с COVID, сообщает департамент образования Курганской области.

«Региональным оперативным штабом по недопущению распространения ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции разрешены занятия для школьников и студентов в малых группах (не более 15 человек) на улице, в том числе на стадионе, футбольном поле, в парке. Также на заседании оперативного штаба было принято решение продлить дистанционное обучение для школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов еще на неделю — с 15 по 21 ноября», — сообщает департамент образования в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Чтобы досуг ребят проходил под контролем и с пользой, оперштабом принято решение разрешить спортивные мероприятия и другие активности на свежем воздухе. При установлении минусовых температур воздуха для юных фигуристов и хоккеистов на кортах будут залиты катки, — заявил директор департамента Андрей Кочеров. Занятия в рамках дополнительного образования по-прежнему можно проводить только в онлайн формате.

Ранее URA.RU сообщало, что по решению оперштаба школьники Курганской области с 8 по 14 ноября учатся в дистанционном формате. То же касается студентов вузов, колледжей и техникумов. Детсады с 8 ноября работают в обычном режиме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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