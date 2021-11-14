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12 ноября 2021

Губернатору ХМАО пожаловались на маленький прожиточный минимум

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане недовольны размером прожиточного минимума Фото:

Блогер Лиана Ибрагимова пожаловалась губернатору Югры Наталье Комаровой на низкий уровень прожиточного минимума в ХМАО. Речь об этом зашла в ходе ежегодной пресс-конференции главы региона, передает корреспондент URA.RU.

«Почему прожиточный минимум не соответствует быстрорастущим ценам? Будет ли он корректироваться при таком росте расходов», — поинтересовалась блогер у главы региона.

Комарова ответила, что прожиточный минимум в Югре определен в соответствии со всеми методиками. По сравнению с прошлым годом он вырос на четыре %. До начала 2021 года прожиточный минимум рассчитывался ежеквартально, а сейчас раз в год. «В 2021 году для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 17,5 тысяч рублей. 13236 рублей для пенсионеров и для деток 16306 рублей», — прокомментировала глава региона.

В пресс-конференции губернатора ХМАО приняло 104 представителя медиасообщества. Среди них иностранные (Сирия, Словакия, Норвегия) и федеральные СМИ, блогеры, представители региональных и местных масс-медиа. Глава региона в течение почти четырех часов ответила на 50 вопросов. Трансляция пресс-конференции шла в аккаунтах Комаровой, а также окружного правительства в социальных сетях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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