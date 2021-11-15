Лукашенко и Меркель обсудили миграционный кризис

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и. о. канцлера Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд проблем, среди которых миграционный кризис. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
«Во время разговора был обсужден ряд проблем, и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также Лукашенко и Меркель детально обсудили вопрос оказания гуманитарной поддержки беженцев. Для разрешения ситуации белорусский лидер и и. о. канцлера Германии договорились о дальнейших контактах.
Ранее URA.RU сообщало, что Польша пресекла попытки массового прорыва нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии. Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина оказать влияние на Лукашенко для решения вопроса миграционного кризиса. По мнению Путина, вопрос мигрантов на границе Белоруссии должен решаться напрямую главами стран Евросоюза с Александром Лукашенко. Российский лидер заявил о готовности способствовать решению миграционного кризиса, передает телеканал 360.
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