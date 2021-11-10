Польские силовики задержали всех нелегальных беженцев. Видео

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На польско-белорусской границе находятся около 4 тысяч человек Фото:

Польские силовики задержали всех беженцев, незаконно проникших на территорию страны. Об этом сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак в эфире Польского радио. По данным пограничной охраны Польши, на границе сейчас находятся около 4 тысяч человек.

«Это была неспокойная ночь. Все те, кто проник, были задержаны», — сказал Блащак.

В свою очередь в пограничном комитете Белоруссии заявили, что польские пограничники избили четырех курдских беженцев, которые просили защиты на территории страны. В ведомстве отметили, что польские силовики жестоко обращаются с беженцами.

Ранее в Министерстве внутренних дел Польши сообщили о крупнейшей силовой попытке беженцев вторгнуться на территорию страны. В ООН призвали все стороны соблюдать международное право и лучше относится к людям, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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