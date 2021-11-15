Путин рассказал Макрону о разговоре с Лукашенко

Владимир Путин считает, что главы Белоруссии и стран ЕС должны напрямую решать вопрос миграционного кризиса Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин заявил главе Франции Эмманюэлю Макрону, что миграционный кризис должен решаться руководителями Европейских стран и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронута сложившаяся ситуация на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии», — говорится в сообщении Кремля.

Также отмечается, что Путин и Макрон удовлетворены прошедшим 12 ноября заседанием российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием глав МИД и Минобороны двух стран. «Президенты высказались в пользу продолжения диалога по военно-политической проблематике, а также другим важным темам», — сообщает пресс-служба.

Ранее URA.RU сообщало о беспорядках на беллорусско-польской границе, в результате которых польские силовики задержали всех беженцев, незаконно перебравшихся на территорию страны. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель попросила Путина оказать влияние на Лукашенко в решении миграционного кризиса. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Западу не стоит обвинять Лукашенко в организации миграционного кризиса. В России не считают нужным обсуждать в ООН кризис на границе Белоруссии, передает RT.