Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину и попросила его повлиять на лидера Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации с наплывом нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. Об этом она заявила на пресс-конференции в резиденции правительства ФРГ в Мезеберге.
«Я сегодня провела телефонный разговор с российским президентом Путиным и попросила его повлиять на Лукашенко, поскольку в данном случае людей используют», — передает слова Ангелы Меркель ТАСС. Она отметила, что кадры с границ с Белоруссией дают повод для тревоги.
По ее словам, белорусские мигранты являются жертвами бесчеловечной политики, а против этого необходимо предпринять меры. «Мы сегодня также обсудим, как можно поддержать страны, граничащие с Белоруссией, и что мы в целом можем сделать, чтобы преодолеть эту проблему», — добавила и. о. канцлера.
Она подчеркнула, что пока не получается решить этот вопрос гуманным методом. «Но с другой стороны важно защитить внешние границы ЕС», — заключила Ангела Меркель.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кремле заявили, что Россия обеспокоена ситуацией на границе Белоруссии и Польши, и что власти продолжат за ней следить. В Литве вводят режим ЧС на границе с Белоруссией. Польские пограничники сообщили о крупнейшей попытке силового вторжения мигрантов. Генсек ООН заявил, что обеспокоен ситуацией с белорусскими мигрантами на польской границе, передает RT.
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