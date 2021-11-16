Экс-министр Украины: Зеленский становится авторитарным правителем

Бывший министр заявил, что Зеленский совершает абсурдные ошибки и принимает неверные кадровые решения Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что манера правления президента Украины Владимира Зеленского становится авторитарной. Президент попал в ловушку и, не встретив грамотных оппонентов, начал совершать ошибки, сообщил Аваков.

«Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось: „Я могу все“. И вот это „я могу все“ стало сумасшедшей ловушкой», — заявил экс-министр в разговоре с «Украинской правдой».

По словам Авакова, Зеленский, руководствуясь благими намерениями, начал принимать все больше «волюнтаристских решений» и, не встретив на своем пути достойных оппонентов, приобрел авторитарную манеру правления. «Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И точно так же, не думая, назначал новых», — сообщил экс-глава МВД Украины. Это привело к абсурдным решениям и кадровым ошибкам, заявляет Аваков.

Ранее украинский политолог Андрей Золотарев предрек досрочную отставку Зеленского. По мнению политолога, ударить по позициям Зеленского в ближайшее время могут веерные отключения электричества и повышение тарифов.