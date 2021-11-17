Власти увеличат расходы на льготные кредиты для части россиян

В период с 2022 по 2024 год правительство РФ перераспределит около 2 трлн рублей из нового федерального бюджета страны. В частности, власти дополнительно выделят больше 15 млрд рублей на льготные кредиты для жителей Дальнего Востока.
«В несколько раз увеличен объем средств, предусмотренных для субсидирования процентной ставки по льготным кредитам для резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток. Всего на эти цели планируется дополнительно выделить 15,5 млрд рублей», — передают «Известия» слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.
Власти также дополнительно выделят 335 млрд рублей на социально-экономическое развитие России. Еще 60 млрд выделят на строительство дорог в регионах РФ. Также в бюджет будут внесены новые статьи расходов. Так, ко второму чтению проекта бюджета, в нем заложат 200 млрд рублей на капитальный ремонт школ. 125 млрд на развитие электронной промышленности. Чуть меньше 17 млрд направят на проекты по добыче руд на Чукотке и Тыве.
Ранее Государственная дума РФ в первом чтении одобрила законопроект нового федерального бюджета на 2022—2024 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что приоритетным направлением нового бюджета будет исполнение посланий президента России Владимира Путина, пишет агентство Nation News.
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