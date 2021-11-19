Эпидемиолог пояснил, какие антитела защищают от COVID

Вируснейтрализующие антитела в текст-системах показывает уровень защиты к COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Вируснейтрализующие антитела в тест-системах показывают то, что организм защищен от COVID-19. Чтобы их выявить, необходим количественный тест по системе измерения Bau на миллилитр. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.

«У нас есть количественные, полуколичественные и качественные тест-системы. Качественный тест определяет наличие в крови суммарных иммуноглобулинов G, он показывает, болел человек коронавирусом, или нет. Если говорим о защите от вируса, то системы должны показывать вируснейтрализующие антитела. Определяет их количественный тест. Идет дискуссия, что их должно быть — 350 или 500», — объяснил Александр Выгоняйлов.

По словам врача-эпидемиолога, международная система измерения Bau на миллилитр, принятая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), определяет количество вируснейтрализующих антител. «Если тест-система определяет вируснейтрализующие антитела в общей структуре иммуноглобулинов G, то их можно пересчитать по формуле ВОЗ. Bau на миллилитр показывает именно вируснейтрализующие антитела», — подчеркнул Выгоняйлов.

В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что в России пока не все лаборатории выдают результаты в Bau на миллилитр. «Большинство тест-систем сейчас используют стандарты ВОЗ. В основном это частные лаборатории, они в документе указывают результаты в собственных единицах и в Bau на миллилитр. Если лаборатории определяют уровень антител только в собственных единицах, то тест там лучше не делать, потому что вы не сможете сравнить полученные данные с стандартизированными результатами. Вы узнаете, положительный тест или отрицательный, но не сможете правильно определить количество антител», — заявил он.

В правительстве РФ обсуждается вопрос выдачи QR-кодов людям с высоким титром антител. Об этом ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.