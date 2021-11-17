Попова: обсуждение QR-кодов для непривитых вышло на новый уровень

Выдачу QR-кодов людям с антителами обсуждают в правительстве, рассказала Анна Попова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Выдачу QR-кодов людям с высоким титром антител обсуждают в правительстве РФ. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», — сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, трансляция которого ведется на сайте нижней палаты парламента.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко документ, в котором указал, что в России необходимо создать официальный реестр граждан, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медицинской помощью. По его мнению, эти граждане имеют иммунитет в болезни, так как обладают высоким титром антител, и имеют право на QR-код. Также эта мера будет актуальна для тех, кто привился за рубежом иностранными вакцинами, так как они официально не зарегистрированы в России.