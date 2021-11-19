СМИ: замглавы МЧС Москвы попался на взятке в 50 тысяч рублей

В Москве задержаны первый заместитель начальника столичного ГУ МЧС полковник Андрей Мищенко и полковник Виктор Самарин, начальник отдела антикризисного управления. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
«Преступления офицеров МЧС не связаны между собой. Они брали деньги независимо друг от друга и задержали подозреваемых в ходе двух спецопераций», — приводит слова собственного источника в следственных органах Lenta.ru.
По предварительным данным, Мищенко и Самарин брали взятки у предпринимателей за выдачу паспортов для лицензирования объектов, необходимых для лицензирования. Размер взятки, по сообщению источника, составляет 50 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что председатель региональной организации «Союз десантников России» Евгений Тетерин был задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки и помещен под арест на полтора месяца. По версии следствия он и его коллеги-учредители предприятия «Шабровский карьер» дали взятку некому лицу из Федеральной налоговой службы.
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