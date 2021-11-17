17 ноября 2021

Главного свердловского десантника отправили за решетку

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Суд Евгения Тетерина. Екатеринбург
Евгений Тетерин известен своей патриотической деятельностью Фото:
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Арестован главный свердловский десантник Тетерин

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на полтора месяца главного свердловского десантника, члена Общественной палаты Свердловской области Евгения Тетерина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Избрать Евгению Павловичу Тетерину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 15 суток», — произнес судья Андрей Шашкин.

О задержании Тетерина на двое суток стало известно вечером 17 ноября. По информации инсайдера URA.RU, Тетерина подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По одной из версий, оперативные действия могут быть связаны с компанией ООО «Шабровский карьер».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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