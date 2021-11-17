Главного свердловского десантника отправили за решетку

Евгений Тетерин известен своей патриотической деятельностью Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Арестован главный свердловский десантник Тетерин

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на полтора месяца главного свердловского десантника, члена Общественной палаты Свердловской области Евгения Тетерина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Избрать Евгению Павловичу Тетерину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 15 суток», — произнес судья Андрей Шашкин.

О задержании Тетерина на двое суток стало известно вечером 17 ноября. По информации инсайдера URA.RU, Тетерина подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По одной из версий, оперативные действия могут быть связаны с компанией ООО «Шабровский карьер».