Моргенштерна снова проверят следователи

Следственный комитет России проверит музыку рэпера Моргенштерна (Алишера Моргенштерна) на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщил источник в следственном управлении.
«В документах говорится о том, что мониторинг Instagram и Youtube показал, что творчество Моргенштерна „целевая аудитория которого состоит в большей части из подростков, в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков“», — передает сообщение источника телеканал RTVI. Также отметили, что проверка коснется не только артиста, но также его продюсера и оператора.
По версии следствия, контент, размещенный в период с 2013 по 2021 годы, может содержать призывы к потреблению наркотических веществ среди неопределенной группы лиц, в том числе несовершеннолетних. Максимальное наказание по соответствующей статье (ст. 230 УК РФ) составляет 15 лет лишения свободы (в случае смерти потерпевшего).
Ранее глава «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что песни Моргенштерна повлияли на молодого человека, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете. По ее словам, Тимур Бекмансуров, совершивший преступление, был фанатом певца. «Алишер Валеев является одним из участников кампании по распространению в социальных сетях информации, связанной с насилием и шок-контентом», — заявляла Мизулина.
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