Глава Минздрава развеял опасения привитых от COVID людей

Глава Минздрава рассказал о вероятности осложнений у привитых от COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После вакцинации от COVID вероятность осложнений при наличии большого количества антител к вирусу крайне мала. Таким мнением поделился основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«Аргентинские ученые недавно провели большое исследование с участием 11 млн привитых „Спутником V“. Оно показало совсем небольшое число осложнений после вакцинации. Отсюда можно сделать вывод, что даже у привитых с изначально высоким титром антител осложнения маловероятны. Но теоретически это может вызывать ускоренный дебют аутоиммунного заболевания или его обострение», — сообщил он ТАСС.

По его словам, вакцинация направлена на укрепление иммунитета организма против коронавируса. Андрей Исаев считает, что если анализы пациента показывают высокий уровень антител, такому человеку прививаться нецелесообразно, так как лучше всего первоначально привить людей, у которых нет иммунитета к COVID-19.

Правительство России прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител. Достаточным титром, который гарантирует защиту от коронавируса, будет признан показатель в 350-500 Bau/мл.