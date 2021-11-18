Власти РФ утвердили необходимое количество антител для QR-кода

Россиянам с высоким уровнем антител будут выдавать QR-коды о вакцинации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Правительство России утвердило количество антител, которое необходимо для получения QR-кода. Достаточным титром, гарантирующим безопасность от коронавируса, будет признан показатель в 350-500 Bau/мл.

«Правительство прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител. Речь идет в первую очередь о людях, у которых выработался иммунитет к COVID-19, но официальный диагноз им не ставят и не выдают соответствующий сертификат», — сообщает MK.ru .

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что непривитые граждане могут получить QR-код только в случае, если перенесли заболевание и имеют подтвержденный диагноз. Первым регионом РФ, где QR-коды начнут выдавать гражданам с высоким уровнем антител, станет Чувашия, пишет RT.