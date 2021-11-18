Власти РФ утвердили необходимое количество антител для QR-кода

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Фильтры на входе в ТРЦ. Курган, куар код, QR код
Россиянам с высоким уровнем антител будут выдавать QR-коды о вакцинации Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Правительство России утвердило количество антител, которое необходимо для получения QR-кода. Достаточным титром, гарантирующим безопасность от коронавируса, будет признан показатель в 350-500 Bau/мл.

«Правительство прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител. Речь идет в первую очередь о людях, у которых выработался иммунитет к COVID-19, но официальный диагноз им не ставят и не выдают соответствующий сертификат», — сообщает MK.ru.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что непривитые граждане могут получить QR-код только в случае, если перенесли заболевание и имеют подтвержденный диагноз. Первым регионом РФ, где QR-коды начнут выдавать гражданам с высоким уровнем антител, станет Чувашия, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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