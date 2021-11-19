Политик назвал сценарий госпереворота в РФ, который готовят в США

В США хотят создать условия для раскола российского общества, убежден политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В США появился проект резолюции Конгресса о непризнании президентских выборов в РФ в 2024 году, который может стать частью большого плана американских властей. Согласно ему, в России готовят систему, имитирующую двоевластие. Такого мнения придерживается политик Федор Бирюков.

«США готовятся к запуску и в России проекта, имитирующего двоевластие. В 1991 году советский режим был окончательно демонтирован именно таким образом, через радикальное противостояние ГКЧП и [президента РФ Бориса] Ельцина. А в 1993 году последние остатки советской власти были уничтожены также через противостояние Ельцина и Верховного совета РФ», — отметил он в беседе с изданием «Свободная пресса».

По его мнению, для этого властям США нужно создать альтернативный политический центр, который станет «единственно легитимным». Помимо этого нужно создать условия для раскола как самих политиков РФ, так и всего российского общества в целом.

Ранее стало известно, что в США появился проект резолюции Конгресса о непризнании президентских выборов в России в 2024 году, отмечает LIFE . В документе сказано, что если нынешний президент РФ Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок, выборы в России со стороны Штатов признаны не будут. Предложение было внесено на рассмотрение палаты конгрессменами штата Теннесси и Южной Каролины.

В Госдуме уже назвали все происходящее абсурдом, уточняет RT. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уже заявил, что действия США могут привести к разрыву российско-американских отношений, напоминает телеканал 360. По его словам, предложенный документ является «циничным и лишенным какого-либо здравого смысла», передает Nation News.