В США отказались признавать Путина президентом после 2024 года

Авторы проекта считают, что новый вариант конституции России был принят незаконно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Конгрессу США предложили не признавать в случае победы на выборах в 2024 году главой государства действующего президента Владимира Путина. Предложение было внесено на рассмотрение палаты конгрессменами штата Теннесси и Южной Каролины.

«Соединенные Штаты не должны признавать попытки президента Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года», — говорится в тексте документа. Законопроект цитирует РИА «Новости».

Авторы проекта резолюции конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон считают, что поправки в Конституцию России были приняты с нарушением законов. Уточняется, что в случае принятия документа, он будет лишь рекомендательным.

В Совете Федерации уже отреагировали на инициативу сенаторов Конгресса. Сенатор Джабаров заявил, что если инициатива пройдет, а Владимир Путин пойдет на выборы, то отношения между странами будут разорваны, пишет RT.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин сорвал договоренности между Байденом и Си Цзиньпином. Президент заявил, что нарушил планы Запада по расколу отношений России и Китая, выступая на ежегодной коллегии в МИД 18.