Политтехнолог оценил желание Путина испытать вакцину от COVID

Заявление Владимира Путина о желании принять участие в испытании может положительно сказаться на настроениях общества, считает Галлямов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заявление президента РФ Владимира Путина о желании поучаствовать в испытании нового лекарства от COVID-19 может задать позитивную повестку и повысить доверие граждан к вакцинации. Об этом сообщил бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов.

«Объявление о том, что Путин примет участие в тестировании новой формы вакцины в качестве волонтера можно признать удачным. Революции оно не сделает, но ощущение, что Путин вновь задает повестку, — а это атрибут настоящего лидера, — немного усилится», — написал Аббас Галлямов в своем telegram-канале.

Политтехнолог отметил, что общество раскололось на две части — за и против вакцинации. Вторая группа заметно превалирует, люди выходят на улицы, открыто заявляют о своей позиции, говорят о недоверии власти. На фоне этого объявление Путина о желании протестировать новое лекарство от коронавируса может немного разрядить обстановку. Однако, по мнению экс-спичрайтера Кремля, найдутся недоверчивые граждане, которые, к примеру, могут придраться к отсутствию видеоматериалов, доказывающих факт участия в испытаниях, как это было в случае с вакцинацией президента.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин собирается принять участие в испытаниях назальной вакцины от COVID-19. Об этом он заявил на встрече с заместителем директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денисом Логуновым, который является одним из разработчиков вакцины «Спутник V».