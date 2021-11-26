Блогер создал точную версию «Игры в кальмара» Фото: кадр из сериал «Игра в кальмара»

Видеоблогер Джеймс Дональдсон, известный по псевдониму MrBeast, воссоздал точную версию сериала Netflix «Игра в кальмара», но без убийств. Видео шоумен опубликовал на своем YouTube-канале.

Мужчина пригласил 456 человек принять участие в игре. Добровольцам нужно было пройти те же испытания, что были в сериале, и побороться за 456 тысяч долларов. Однако в этой версии «Игры в кальмара» не было насилия.

Меньше чем за сутки видео набрало почти 50 миллионов просмотров и более пяти миллиона лайков. В комментариях зрители были в восторге от организации игр и качества декораций. Как сообщает издание The National News, создание такого челленджа обошлось 23-летнему блогеру в три с половиной миллиона долларов, два из которых он потратил на декорации и их монтаж. Еще полтора миллиона Дональдсон раздал игрокам.

Ранее также сообщалось, что в Екатеринбурге на стадионе одной из школ десятки человек собрались, чтобы поиграть в «кальмара». Екатеринбуржцы решили частично повторить сюжет одноименного нашумевшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара».