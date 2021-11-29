29 ноября 2021

Инженер назвал четыре свойства безопасного автомобиля зимой

© Служба новостей «URA.RU»
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Перед зимой автомобиль должен пройти целый комплекс подготовительных мероприятий Фото:

Зимняя резина, исправные системы обогрева, освещения и полный привод автомобиля обеспечат безопасное вождение в зимних условиях. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов.

«Если у нас на одной оси стоят шипованные, на другой не шипованные шины, это может очень негативно сказаться на управляемости автомобиля. Кроме этого в зимний период большое значение имеет работоспособная система отопления. Это связано с тем, что в салоне должна быть комфортная ситуация, кроме того, она обеспечивает видимость, что является немаловажным, учитывая, что зимой световой день гораздо короче», — сказал URA.RU Лев Зиманов.

«Раз уж мы подошли к ночному времени, то здесь важны приборы освещения и сигнализации. Потому что одно дело, когда лето, светло, а в зимний период уже в 17:00 видимость далеко не полная. Полный привод автомобиля, шины, отопление, обогрев задних стекол, допустим, и приборы освещения сигнализации в основном влияют на безопасность вождения зимой», — уточнил собеседник агентства.

В беседе с URA.RU специалист по подбору автомобилей, автоэксперт Владимир Ларин добавил, что при минусовых температурах нужно проводить целый ряд подготовительных мероприятий. «Соответствующая сезону резина с допустимым износом. Залито масло более жидкое, рекомендуемое производителем. Заряженный аккумулятор, обязательно. Если он старый, то поменять, иначе можете не завестись. Проверить исправность печки. Бывает, что радиатор печки забит и не дует горячий воздух», — отметил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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