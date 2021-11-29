29 ноября 2021

Собчак призналась в зависти к жене Чубайса. «Какой он нежный человек»

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, собчак ксения
Ксения Собчак назвала Чубайса «нежным человеком» и призналась в зависти его жене Фото:

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что завидует жене экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса Авдотье Смирновой. Об этом она заявила во время интервью с супругой политика, опубликованном на youtube-канале «Осторожно: Собчак».

«Вчера вернулась домой, он заказал ужин, ухаживал за мной как в ресторане. Делал мне ингаляцию, поскольку у меня бронхит. Еще мой занятой и государственный муж приезжает ко мне на съемки. Вся моя группа к этому привыкла, он уже всех знает», — заявила жена Чубайса.

Собчак удивилась рассказу телеведущей и заявила, что искренне завидует Авдотье. «Какой нежный человек Чубайс. Страшно завидую тебе! Не представляю, чтобы ко мне на съемки приехал муж», — сказала журналистка.

В 2020 году Собчак записала рэп, посвященный Чубайсу, в котором призывает его уйти от жены. В самой песне журналистка призналась политику в любви и заявила, что готова сменить фамилию на «Собчубайс».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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