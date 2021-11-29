Телеведущая Ксения Собчак заявила, что завидует жене экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса Авдотье Смирновой. Об этом она заявила во время интервью с супругой политика, опубликованном на youtube-канале «Осторожно: Собчак».
«Вчера вернулась домой, он заказал ужин, ухаживал за мной как в ресторане. Делал мне ингаляцию, поскольку у меня бронхит. Еще мой занятой и государственный муж приезжает ко мне на съемки. Вся моя группа к этому привыкла, он уже всех знает», — заявила жена Чубайса.
Собчак удивилась рассказу телеведущей и заявила, что искренне завидует Авдотье. «Какой нежный человек Чубайс. Страшно завидую тебе! Не представляю, чтобы ко мне на съемки приехал муж», — сказала журналистка.
В 2020 году Собчак записала рэп, посвященный Чубайсу, в котором призывает его уйти от жены. В самой песне журналистка призналась политику в любви и заявила, что готова сменить фамилию на «Собчубайс».
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