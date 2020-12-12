В подписи к видео телеведущая поблагодарила рэпера Гуфа за музыку айс-бэби Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак записала рэп, посвященный экс-главе Роснано Анатолию Чубайсу. Свое творчество она выложила в Instagram.

«Есть только один человек, которого в России хейтят больше, чем меня, — это Анатолий Чубайс! Поэтому нам, Анатолий Борисович, нужно держаться вместе», — таким комментарием она сопроводила премьеру клипа. В самой песне Собчак призналась политику в любви и заявила, что готова сменить фамилию на «Собчубайс». «Толечка, ты мне один нужен. (…). Чубайс бэби, я буду тебя любить, как павшую звезу любит лебедь. (…) Я сменю фамилию и буду Собчубайс», — заверила телеведущая.

Сам Анатолий Чубайс ролик уже посмотрел и опубликовал его на своей странице в Facebook. На предложение телеведущей он ответил так: «Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен».