Девушка Хованского: блогеру в СИЗО предлагали сделку с СК

Следователь угрожал Хаванскому за отказ от сделки, сообщает девушка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

СК предложил блогеру Юрию Хованскому дать ложные показания и отказаться от своего адвоката. Об этом сообщила жена заключенного Мария Нелюбова.

«Следователь решил пойти ва-банк и пришел в СИЗО к Юрию, не уведомив при этом адвокатов. Это одно нарушение. И предложил сделку: Юра должен отказаться от своих нынешних адвокатов, согласиться на адвоката, которого ему предоставит следствие, и дать ложные показания», — передает рассказ Марии telegram-канал «Сказано на Эхе».

По словам девушки, следователь хотел, чтобы блогер изменил свои показания о времени исполнения песни, за которую судят Хаванского, с 2012 года на 2018. Взамен на выполнение всех условий предлагалось смягчить наказание и назначить меру пресечения в виде штрафа. Хаванский отказался от такой формы сотрудничества, заявляет Нелюбова. Тогда следователь пригрозил ему реальным сроком, который может составлять от 5 до 7 лет. В ответ на повторный отказ блогеру сообщили, что у него и его девушки могут возникнуть проблемы, рассказала Нелюбова.

С июня 2021 года Юрий Хаванский находится под стражей из-за обвинения в оправдании и пропаганде терроризма. Следствие усмотрело такие действия в одной из песен, в которой одобряется теракт на Дубровке. Хаванский заявляет, что данная песня исполнялась в 2012 году, когда закон, по которому его хотят судить, еще не был принят.