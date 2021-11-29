Власти ЯНАО претендуют на десятки миллиардов рублей

ЯНАО сможет получить дополнительные деньги для строительства СШХ Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Правительство ЯНАО планирует получить оставшиеся средства инфраструктурных кредитов для строительства Северного широтного хода. Об этом в интервью «Российской газете» заявил полпред в УрФО Владимир Якушев.

«В соответствии с количеством населения, проживающего в субъекте РФ, каждый регион получил определенный лимит средств. Причем он может также подать заявку на конкурс, по результатам которого будут распределяться неиспользованные в рамках лимита деньги. Например, Ямал уже заявился с Северным широтным ходом с лимитом в 50 миллиардов рублей, второй волной будет претендовать на распределение остатка средств по конкурсу», — сообщил Владимир Якушев.

Этап, на котором необходимо защитить инфраструктурный проект на правительственной комиссии закончился. Теперь для получения денежной помощи необходимо предоставить проектно-сметную документацию объектов. Если ее не будет, то выделенные средства вернутся в федеральный бюджет и будут распределяться среди регионов РФ по новому конкурсу. Как добавил политик, кредит получат те регионы, у которых наиболее интересные и проработанные проекты.

Ранее URA.RU сообщало, что министр экономического развития Максим Решетников обсудил с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым реализацию проекта Северного широтного хода. Правительство ЯНАО ждет решения по кредитной инфраструктурной заявке для строительства транспортного мегапроекта и моста через Обь.