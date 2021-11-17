Глава ЯНАО рассказал о судьбе транспортного суперпроекта

Решение по кредитной заявке для строительства Северного широтного хода примут до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство ЯНАО до конца 2021 года получит решение по кредитной инфраструктурной заявке для строительства Северного широтного хода и моста через Обь. Об этом губернатор региона Дмитрий Артюхов рассказал журналистам во время «Транспортной недели».

«Она (заявка- ред.) на рассмотрении. Решение будет принято, до конца года», — приводит слова губернатора ЯНАО ТАСС.

Северный широтных ход — проект железной дороги, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги. Его стоимость оценивается в более чем 200 млрд рублей. Власти рассчитывают, что объем грузовых перевозок составит 23,9 млн тонн в год.