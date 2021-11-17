17 ноября 2021
16 ноября 2021

Глава ЯНАО рассказал о судьбе транспортного суперпроекта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Курган, рельсы, зима, путь
Решение по кредитной заявке для строительства Северного широтного хода примут до конца года Фото:

Правительство ЯНАО до конца 2021 года получит решение по кредитной инфраструктурной заявке для строительства Северного широтного хода и моста через Обь. Об этом губернатор региона Дмитрий Артюхов рассказал журналистам во время «Транспортной недели».

«Она (заявка- ред.) на рассмотрении. Решение будет принято, до конца года», — приводит слова губернатора ЯНАО ТАСС.

Северный широтных ход — проект железной дороги, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги. Его стоимость оценивается в более чем 200 млрд рублей. Власти рассчитывают, что объем грузовых перевозок составит 23,9 млн тонн в год.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...