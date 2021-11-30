Александр Ильтяков записал видеопоздравления единороссам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Секретарь курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков поздравил однопартийцев с 20-летием партии и напомнил, зачем они во власти. Видеопоздравление Ильтякова размещено в группе партийного отделения в соцсети «ВКонтакте».

«Благодаря усилиям, в определенной степени, самоотверженности каждого члена партии, мы решаем проблемы граждан и проблемы страны. Это и есть самое главное: не просто прийти к власти, чтобы, дорвавшись до нее, побывать на каком-то величии, нет, а для того, чтобы в реальной степени решать проблемы каждого дня. И мы это делаем», — сказал Ильтяков в своем поздравлении.

Депутат отметил, что 20 лет работы партии в стране многое изменилось, в адрес партийцев поступает критика. «Говорят, мол, и тут у вас прореха, и здесь недоработка, и тут у вас не очень получается. Да, возможно, это так. Но мы не боимся этих сложностей», — сказал Ильтяков, пожелав «духовных сил, трудиться не покладая рук, идти на пролом, побеждать».

Ранее URA.RU писало, что депутат Ильтяков высказался о нашумевшем законе о QR-кодах. Он поддержал проект федерального закона о повсеместном введении QR-кодов и отметил, что «от бизнеса приходят просьбы скорее принять этот закон».