Депутат Ильтяков высказался о нашумевшем законе о QR-кодах

Александр Ильтяков поддерживает проект федерального закона о введении QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков поддерживает проект федерального закона о повсеместном введении QR-кодов. Свое мнение он озвучил 30 ноября на заседании Курганской областной думы, где местные депутаты также обсуждали этот законопроект, передает корреспондент URA.RU.

«Вот нам говорят, что всем хотят вручить QR-коды, затем произойдет паспортизация, а паспорт — это как товар. Слушайте, ну мы взрослые люди, и опускаемся до такого уровня бредней. Человек, когда рождается, ему выдается свидетельство о рождении. Там есть серия, номер. Затем паспорт, СНИЛС, ОМС. В конце концов, ИНН все получили. Давайте тогда откажемся вообще от любого уровня паспортизации. Тогда вообще человек никем будет», — заявил Ильтяков, отвечая на реплики депутатов облдумы о том, что законопроект предполагает нарушение прав граждан.

Депутат подчеркнул, что никто не планирует ограничить гражданам свободу перемещений. «Речь идет о том, что у вас, по сути, будет паспорт иммунизации, что вы никого не заражаете, никому не угрожаете. Ни о какой сегрегации речи не идет», — пояснил он. Также Ильтяков считает, что данные россиян не будут никуда передаваться при предъявлении ими QR-кодов.

«Весь цивилизованный мир уже давным-давно ввел у себя паспорта иммунизации. И сегодня наших туристов за границу не пускают, нас огородили, потому что мы не хотим, мы какие-то права изучаем. Никто никакие права не нарушает. Кстати, бизнес заинтересован, и от бизнеса приходят просьбы скорее принять этот закон», — добавил Ильтяков.

Курганская областная дума 30 ноября поддержала проект федерального закона о повсеместном введении QR-кодов, сообщало URA.RU. Против выступили депутаты от КПРФ, которые увидели в законопроекте попирание прав граждан. Ранее Ильтяков заявлял URA.RU, что только повсеместное введение QR-кодов поможет справиться с пандемией COVID.