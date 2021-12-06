Главы пяти стран обратились с призывом к России по Украине

Главы Франции, ФРГ, США, Италии и Великобритании заявили о необходимости возобновления Москвой переговоров с Киевом в рамках «нормандского формата». Об этом сообщает Елисейский дворец.
Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с главами государств и правительств формата Quint, куда сходит Германия, США, Франция, Италия, Великобритания. Главы государств обсудили напряженность между РФ и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет последней и заявили о своем намерении сделать все необходимое, чтобы сохранить мир и безопасность в Европе. Они призвали Россию возобновить переговоры с Украиной в рамках «нормандского формата» под эгидой Франции и Германии.
Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источников издания в НАТО, Москва должна начать наступление на Киев зимой 2022 года. В соответствие с планом, оно должно пройти в три этапа. В финале русские войска должны осадить Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкие журналисты «срисовали» план атаки с немецких документов времен Третьего Рейха. В частности, она обратила внимание на то, что Львов на схеме обозначен как «Лемберг». Так город называли фашисты во времена Второй мировой войны.
Главы Франции, ФРГ, США, Италии и Великобритании заявили о необходимости возобновления Москвой переговоров с Киевом в рамках «нормандского формата». Об этом сообщает Елисейский дворец. Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с главами государств и правительств формата Quint, куда сходит Германия, США, Франция, Италия, Великобритания. Главы государств обсудили напряженность между РФ и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет последней и заявили о своем намерении сделать все необходимое, чтобы сохранить мир и безопасность в Европе. Они призвали Россию возобновить переговоры с Украиной в рамках «нормандского формата» под эгидой Франции и Германии. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источников издания в НАТО, Москва должна начать наступление на Киев зимой 2022 года. В соответствие с планом, оно должно пройти в три этапа. В финале русские войска должны осадить Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкие журналисты «срисовали» план атаки с немецких документов времен Третьего Рейха. В частности, она обратила внимание на то, что Львов на схеме обозначен как «Лемберг». Так город называли фашисты во времена Второй мировой войны.