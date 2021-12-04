Захарова уличила Bild в фальсификации «вторжения» РФ на Украину

05 декабря 2021 в 09:25 Размер текста - 17 +

Мария Захарова нашла в статье немецких журналистов много фактических ошибок Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Немецкие журналисты сфальсифицировали материалы времен Второй мировой войны, чтобы обвинить Россию в готовящемся нападении на Украину. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она раскритиковала статью немецкого издания Bild, где указывалось, что Россия вторгнется на Украину в 2022 году, и публиковались планы вторжения. «Bild покопалась в немецких архивах, поработала замазкой и выдала статью „План вторжения Путина на Украину“. Львов на карте обозначен как „Лемберг“, современный Львов по-немецки будет Lwiw. На карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался австро-венгерский топоним „Лемберг“. Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?» — написала она в своем telegram-канале. Представитель МИД также обратила внимание на несколько фаз «наступления» России. Она нашла в статье немецких журналистов много фактических ошибок. «Первая фаза заключается в нападении на южные регионы Украины с целью отрезать страну от моря и обеспечить поставки в Крым. Немецкие вундер-журналисты не догадываются, что поставки в Крым уже несколько лет обеспечивает Крымский мост. Видимо, эту часть им тоже из Киева помогали рисовать», — дополнила Захарова. Ранее немецкое издание Bild сообщало, что планы вторжения на Украину лежат у президента РФ Владимира Путина «в ящике». А наступление Москвы на Киев произойдет зимой 2022 года. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев уже прокомментировал данное заявление. Он сообщил, что Россия не ведет подготовки к какой-либо наступательной операции на границе с Украиной, все подобные заявления не соответствуют действительности, передает Nation News. При этом «истерические оценки» официальных лиц США о якобы готовящемся вторжении на Украину в прошлом уже оказывались ложными, передает слова российского посольства в Вашингтоне деловое издание «Взгляд». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Немецкие журналисты сфальсифицировали материалы времен Второй мировой войны, чтобы обвинить Россию в готовящемся нападении на Украину. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она раскритиковала статью немецкого издания Bild, где указывалось, что Россия вторгнется на Украину в 2022 году, и публиковались планы вторжения. «Bild покопалась в немецких архивах, поработала замазкой и выдала статью „План вторжения Путина на Украину“. Львов на карте обозначен как „Лемберг“, современный Львов по-немецки будет Lwiw. На карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался австро-венгерский топоним „Лемберг“. Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?» — написала она в своем telegram-канале. Представитель МИД также обратила внимание на несколько фаз «наступления» России. Она нашла в статье немецких журналистов много фактических ошибок. «Первая фаза заключается в нападении на южные регионы Украины с целью отрезать страну от моря и обеспечить поставки в Крым. Немецкие вундер-журналисты не догадываются, что поставки в Крым уже несколько лет обеспечивает Крымский мост. Видимо, эту часть им тоже из Киева помогали рисовать», — дополнила Захарова. Ранее немецкое издание Bild сообщало, что планы вторжения на Украину лежат у президента РФ Владимира Путина «в ящике». А наступление Москвы на Киев произойдет зимой 2022 года. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев уже прокомментировал данное заявление. Он сообщил, что Россия не ведет подготовки к какой-либо наступательной операции на границе с Украиной, все подобные заявления не соответствуют действительности, передает Nation News. При этом «истерические оценки» официальных лиц США о якобы готовящемся вторжении на Украину в прошлом уже оказывались ложными, передает слова российского посольства в Вашингтоне деловое издание «Взгляд».