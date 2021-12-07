В Хорватии зафиксирована первая смерть после вакцины от COVID

07 декабря 2021 в 23:44 Размер текста - 17 +

33-летний мужчина погиб спустя 12 дней после вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Хорватии подтвердили первую смерть вследствие вакцинации против коронавируса. Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA со ссылкой на HALMED (Хорватское агентство лекарственных средств и медицинских товаров). «HALMED и Хорватский институт общественного здравоохранения завершили оценку подозрений на возникновение побочного эффекта у 33-летнего мужчины, который умер через 12 дней после вакцинации против COVID-19 препаратом AstraZeneca», — передает агентство ТАСС сообщение от HINA. Отмечается, что до этого в стране не было выявлено смертей вследствие вакцинации от коронавируса. Другие летальные случаи произошли по другим причинам, сообщают в агентстве. Ранее Минздрав РФ заявил о летальных исходах после вакцинации от COVID. Количество заразившихся коронавирусом после вакцинации от COVID-19 не превышает 3-4%, встречаются тяжелые формы заболевания, а также летальные исходы, заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Хорватии подтвердили первую смерть вследствие вакцинации против коронавируса. Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA со ссылкой на HALMED (Хорватское агентство лекарственных средств и медицинских товаров). «HALMED и Хорватский институт общественного здравоохранения завершили оценку подозрений на возникновение побочного эффекта у 33-летнего мужчины, который умер через 12 дней после вакцинации против COVID-19 препаратом AstraZeneca», — передает агентство ТАСС сообщение от HINA. Отмечается, что до этого в стране не было выявлено смертей вследствие вакцинации от коронавируса. Другие летальные случаи произошли по другим причинам, сообщают в агентстве. Ранее Минздрав РФ заявил о летальных исходах после вакцинации от COVID. Количество заразившихся коронавирусом после вакцинации от COVID-19 не превышает 3-4%, встречаются тяжелые формы заболевания, а также летальные исходы, заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.