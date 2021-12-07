07 декабря 2021

Курганцам рассказали о выплате от Шумкова на детей-инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев Владимир и Шумков Вадим. Курган, шумков вадим
Семьи с детьми-инвалидами получат выплату в 10 тысяч рублей до конца года Фото:

Курганским семьям с детьми-инвалидами для получения единоразовой выплаты в 10 тысяч рублей от губернатора Вадима Шумкова никаких заявлений подавать не нужно. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Механизм начисления уже отработан. Семьям не нужно писать никаких заявлений и собирать документы. Выплаты будут произведены учреждениями соцзащиты через Почту России или кредитные организации в соответствии со способом выплаты ребенку — инвалиду мер социальной поддержки или ЕДВ», — рассказала начальник управления социальной защиты населения Курганской области Анастасия Золотухина.

Чиновница напомнила, что в прошлом году по поручению губернатора выплату в 3 тысячи рублей получили семьи с детьми-инвалидами в возрасте от 8 до 17 лет. В этом году единоразово по 10 тысяч рублей получат все семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды (от рождения до 17 лет включительно).

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков отдал зарплату чиновников детям-инвалидам. Речь идет о сумме 40 млн рублей. Выплаты получат 4 тысячи семей с особенными детьми до 2022 года.

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Курганским семьям с детьми-инвалидами для получения единоразовой выплаты в 10 тысяч рублей от губернатора Вадима Шумкова никаких заявлений подавать не нужно. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. «Механизм начисления уже отработан. Семьям не нужно писать никаких заявлений и собирать документы. Выплаты будут произведены учреждениями соцзащиты через Почту России или кредитные организации в соответствии со способом выплаты ребенку — инвалиду мер социальной поддержки или ЕДВ», — рассказала начальник управления социальной защиты населения Курганской области Анастасия Золотухина. Чиновница напомнила, что в прошлом году по поручению губернатора выплату в 3 тысячи рублей получили семьи с детьми-инвалидами в возрасте от 8 до 17 лет. В этом году единоразово по 10 тысяч рублей получат все семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды (от рождения до 17 лет включительно). Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков отдал зарплату чиновников детям-инвалидам. Речь идет о сумме 40 млн рублей. Выплаты получат 4 тысячи семей с особенными детьми до 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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