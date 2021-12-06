Губернатор Шумков отдал зарплату чиновников детям-инвалидам

Губернатор Вадим Шумков отдал часть зарплат чиновников детям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зарплата чиновников правительства Курганской области будет направлена на помощь детям-инвалидам. Речь идет о сумме 40 млн рублей. Об этом на своей странице в Instagram опубликовал глава региона Вадим Шумков.

Губернатор акцентировал, что правительство области не раз принимало решения помочь курганцам с ограниченными возможностями здоровья. «Покупали средства передвижения, механизмы и устройства для создания безбарьерной среды, современное оборудование реабилитации, в том числе на средства, предусмотренные для оплаты труда самого правительства. Также в прошлом году принимали решение по разовой выплате семьям, имеющим детей с инвалидностью. Таких в регионе почти 4000. Не будем ломать традицию. Поручил правительству направить 40 млн рублей на осуществление разовых выплат таким семьям до Нового года», — написала Шумков.

Глава региона также добавил, что дал важное поручение по детям, имеющим диагноз аутизм. Проблему нужно решать по координации работы уже имеющихся реабилитационных центров и медицинских учреждений. Либо необходимо создать отдельный единый центр на базе строящейся детской поликлиники. Помочь в этой работе Шумков попросил родителей детей с аутизмом. Для этого можно позвонить в областное управление социальной защиты по номеру: 8(3522) 44-79-71.

URA.RU ранее писало, что курганские чиновники скинулись на премии врачам. Около 130 медицинских работников Курганской области получили премии за работу в период пандемии коронавируса. Премиальный фонд составляет порядка четырех миллионов рублей — это деньги курганских чиновников, которые приняли участие в акции в поддержку медработников.