Курганские власти рассказали, как потеряли пациентку

86-летняя женщина с COVID-19 самовольно ушла из больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент здравоохранения Курганской области пояснил, как медики потеряли 86-летнюю женщину, которую уже полгода разыскивают родственники. По данным ведомства, пациентка с COVID-19 самовольно покинула больницу.

«Пациентка действительно была доставлена из одной медицинской организации в другую для проведения обследования и возможной госпитализации. Обследование проведено не было так как пациентка самовольно покинула медицинскую организацию», — ответили в департаменте здравоохранения на запрос URA.RU.

По данным руководителя медицинской организации, по поиску гражданки проводились следственные мероприятия правоохранительными органами, результаты которых департаменту не известны. В департамент здравоохранения запросов по данному факту не поступало.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане при перевозке в COVID-госпиталь пропала женщина. 86-летняя Зинаида Манько в июле оказалась в БСМП после падения и инсульта. Затем у нее диагностировали коронавирус и повезли в горбольницу №2, после чего женщина пропала.