08 декабря 2021

Курганские власти рассказали, как потеряли пациентку

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, скорая помощь, фельдшер, covid19, коронавирус, зона карантина, ковид, красная зона, городская больница 2
86-летняя женщина с COVID-19 самовольно ушла из больницы Фото:

Департамент здравоохранения Курганской области пояснил, как медики потеряли 86-летнюю женщину, которую уже полгода разыскивают родственники. По данным ведомства, пациентка с COVID-19 самовольно покинула больницу.

«Пациентка действительно была доставлена из одной медицинской организации в другую для проведения обследования и возможной госпитализации. Обследование проведено не было так как пациентка самовольно покинула медицинскую организацию», — ответили в департаменте здравоохранения на запрос URA.RU.

По данным руководителя медицинской организации, по поиску гражданки проводились следственные мероприятия правоохранительными органами, результаты которых департаменту не известны. В департамент здравоохранения запросов по данному факту не поступало.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане при перевозке в COVID-госпиталь пропала женщина. 86-летняя Зинаида Манько в июле оказалась в БСМП после падения и инсульта. Затем у нее диагностировали коронавирус и повезли в горбольницу №2, после чего женщина пропала.

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Департамент здравоохранения Курганской области пояснил, как медики потеряли 86-летнюю женщину, которую уже полгода разыскивают родственники. По данным ведомства, пациентка с COVID-19 самовольно покинула больницу. «Пациентка действительно была доставлена из одной медицинской организации в другую для проведения обследования и возможной госпитализации. Обследование проведено не было так как пациентка самовольно покинула медицинскую организацию», — ответили в департаменте здравоохранения на запрос URA.RU. По данным руководителя медицинской организации, по поиску гражданки проводились следственные мероприятия правоохранительными органами, результаты которых департаменту не известны. В департамент здравоохранения запросов по данному факту не поступало. Ранее URA.RU писало, что в Кургане при перевозке в COVID-госпиталь пропала женщина. 86-летняя Зинаида Манько в июле оказалась в БСМП после падения и инсульта. Затем у нее диагностировали коронавирус и повезли в горбольницу №2, после чего женщина пропала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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