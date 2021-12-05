Курганские медики и родственники не могут найти пенсионерку пять месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские медики потеряли пациентку Зинаиду Манько при перевозке из больницы скорой помощи в COVID-госпиталь. Родственники и полиция пять месяцев не могут найти 86-летнюю женщину. Об инциденте URA.RU рассказала внучка пенсионерки Анна Серебрякова.

Пенсионерка оказалась в больнице скорой помощи после падения и инсульта. Затем у нее диагностировали коронавирус и повезли в горбольницу №2. «Нас не предупредили, что бабулю переводят. Повезли ее вечером 19 июля. Мы на следующий день стали звонить, искать, оказалось, что во второй горбольнице она не значится, но знаем точно, что ее туда увезли на скорой. Последний раз, когда общались, она была спокойна и хорошо себя чувствовала», — рассказала Серебрякова.

Все родственники подключились к поиску пенсионерки. Выяснилось, что ее доставили в приемный покой госпиталя, но оттуда она ушла. «Пояснили, что якобы написала отказ от госпитализации, но этот отказ никто не видел. А охранник сказал, что он всех выпускает и никого не держит. Видно же было, что пожилой человек куда-то уходит поздно вечером, почему не остановили? Могли позвонить родственникам, она была с телефоном», — уточнила внучка.

Вместе с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» родственники обыскали всю округу. Запеленговали телефон, сигнал которого оборвался в Рябково. Проверили местную речку, но нигде не нашли бабушку.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что пенсионерка действительно ушла из приемного покоя больницы. До сих пор ее местонахождение неизвестно. «Женщина объявлена в местный и федеральный розыск. Заведено розыскное дело. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на поиск разыскиваемой», — уточнили в полиции. В пресс-службу правительства направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Родственники пропавшей женщины просят курганцев помочь в розыске бабушки. Обратиться можно по указанным ниже телефонам.

В Кургане пенсионерку ищут пятый месяц Фото поискового отряда «ЛизаАлерт»