Матвиенко призвала сенаторов «не морочить голову» правительству

10 декабря 2021 в 19:49 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко призвала коллег не обращаться по пустякам в правительство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российским сенаторам не следует направлять в правительство РФ обращения «для галочки» и «не морочить кабмину голову по пустякам». С таким заявлениям к членам Совета Федерации России обратилась спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на заседании со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти. «Статус сенатора РФ очень высок, он закреплен в конституции. Но я всегда обращаюсь к председателям комитетов, к сенаторам — не морочьте правительству голову по пустякам. Правительство занимается серьезной работой», — сказала Матвиенко за заседании, трансляция которого велась на youtube-канале Совета Федерации. Спикер верхней палаты парламента попросила коллег подавать запросы в правительство только когда есть понимание, как решить той или иной вопрос. »«Не просто поставить галочку — я обратился в правительство. Мы с этим боремся и будем дальше бороться, чтобы все обращения поступали содержательные, тогда будет содержательный ответ», — заключила Матвиенко. В последнее время спикер Совфеда не в первый раз эмоционально высказывается на заседаниях. Ранее Матвиенко пожаловалась на скудное питание на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. В частности, на отобранные пирожки у коллег. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским сенаторам не следует направлять в правительство РФ обращения «для галочки» и «не морочить кабмину голову по пустякам». С таким заявлениям к членам Совета Федерации России обратилась спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на заседании со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти. «Статус сенатора РФ очень высок, он закреплен в конституции. Но я всегда обращаюсь к председателям комитетов, к сенаторам — не морочьте правительству голову по пустякам. Правительство занимается серьезной работой», — сказала Матвиенко за заседании, трансляция которого велась на youtube-канале Совета Федерации. Спикер верхней палаты парламента попросила коллег подавать запросы в правительство только когда есть понимание, как решить той или иной вопрос. »«Не просто поставить галочку — я обратился в правительство. Мы с этим боремся и будем дальше бороться, чтобы все обращения поступали содержательные, тогда будет содержательный ответ», — заключила Матвиенко. В последнее время спикер Совфеда не в первый раз эмоционально высказывается на заседаниях. Ранее Матвиенко пожаловалась на скудное питание на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. В частности, на отобранные пирожки у коллег.