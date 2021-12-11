Курганские рестораны торопятся снять COVID-запреты к корпоративам

В Курганской области рестораны готовятся к корпоративам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Владельцы ресторанов и кафе в Курганской области начали массово оформлять документы для получения статуса территории, свободной от коронавируса. Это позволит общепиту организовать новогодние корпоративы. Список компаний опубликован на сайте департамента экономического развития Курганской области.

«Работать с 23:00 до 6:00 кафе, ночные клубы, бары, караоке смогут при включении в реестр территорий, свободных от новой коронавирусной инфекции. Для этого они должны соответствовать следующим требованиям — 80% сотрудников которых привиты или переболели новой коронавирусной инфекцией не позднее 6 месяцев назад и имеют соответствующие документы, подтверждающие перенесенное заболевание», — говорится в документе властей.

В списке уже значатся около 20 заведений общепита в Курганской области. Также статус территории, свободной от COVID, получили мебельные, продуктовые магазины, супермаркеты. Всего — 44 организации.

Оперштаб акцентировал, что при входе в заведения также нужно будет показать QR-коды, документ, подтверждающий перенесенное заболевание в последние полгода или ПЦР-тест. При соблюдении требований общепит уже с 13 декабря сможет проводить концертные и развлекательные программы (за исключением дискотек). У артистов и ведущих также должны быть QR-коды о вакцинации или соответствующие справки об отсутствии COVID или ранее перенесенном в течение 6 месяцев заболевании.

URA.RU писало, что общепиту Курганской области разрешили работать по ночам. С 13 декабря в регионе отменили запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 6:00.