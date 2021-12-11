Общепиту Курганской области разрешили работать по ночам

11 декабря 2021 в 16:43 Размер текста - 17 +

Кафе и рестораны Курганской области теперь смогут работать с 23:00 до 6:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Курганской области отменили запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 6:00. Новое постановление вступит в силу 13 декабря. «В Курганской области с 13 декабря 2021 года снимается запрет на работу учреждений общепита с 23:00 до 6:00. Работать с 23:00 до 6:00 кафе, ночные клубы, бары, караоке смогут при соблюдении нескольких условий: включение в реестр территорий, свободных от новой коронавирусной инфекции, и сохранение обязанности соблюдения предприятиями общепита введенных ранее санитарно-эпидемиологических требований», — сообщается в официальном telegram-канале правительства Курганской области. Также в Курганской области разрешили проводить новогодние мероприятия в школах и детских садах. Однако, участвовать в утреннике может только одна группа или класс. Кроме того, с 15 декабря разрешается проведение культурно-досуговых мероприятий на открытых площадках, если количество участников не превышает 500 человек. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Курганской области отменили запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 6:00. Новое постановление вступит в силу 13 декабря. «В Курганской области с 13 декабря 2021 года снимается запрет на работу учреждений общепита с 23:00 до 6:00. Работать с 23:00 до 6:00 кафе, ночные клубы, бары, караоке смогут при соблюдении нескольких условий: включение в реестр территорий, свободных от новой коронавирусной инфекции, и сохранение обязанности соблюдения предприятиями общепита введенных ранее санитарно-эпидемиологических требований», — сообщается в официальном telegram-канале правительства Курганской области. Также в Курганской области разрешили проводить новогодние мероприятия в школах и детских садах. Однако, участвовать в утреннике может только одна группа или класс. Кроме того, с 15 декабря разрешается проведение культурно-досуговых мероприятий на открытых площадках, если количество участников не превышает 500 человек.