РБК: свидетелями по делу блогера Хованского стали силовики

13 декабря 2021 в 11:07 Размер текста - 17 +

Следователи допросили свидетелей по делу Юрия Хованского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двое из трех свидетелей по делу блогера Юрия Хованского могли быть экс-сотрудниками в МВД Санкт-Петербурга. По делу блогера Юрия Хованского дали показания люди, которые случайно услышали его песню в общественных местах в 2018 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы уголовного дела, подлинность которых подтвердил адвокат блогера Александр Передрук. «Двое из троих свидетелей в прошлом работали в полиции Санкт-Петербурга, следует из информации, которую они публиковали о себе в социальных сетях», — передает РБК. Их допросили в Следственном комитете в сентябре — октябре 2021 года, сообщает издание со ссылкой на материалы дела. Трое допрошенных утверждали, что услышали песню Хованского на улице или в баре. Двое свидетелей спустя 2,5 года независимо друг от друга нашли трек Хованского в интернете и заявили в центр «Э» МВД (Главное управление МВД по противодействию экстремизму). URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД. На момент публикации материала ответа не поступило. Хованский находится под стражей с июня, его обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма. Причиной стала песня о захвате заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Блогер заявлял, что он исполнял ее в 2012 году, когда не был принят закон, по которому сейчас выдвинули обвинение. Хованский заявил, что смирился и не надеется на оправдание. Также он назвал показания против него лживыми. В сентябре суд продлил его арест, сообщает РАПСИ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Двое из трех свидетелей по делу блогера Юрия Хованского могли быть экс-сотрудниками в МВД Санкт-Петербурга. По делу блогера Юрия Хованского дали показания люди, которые случайно услышали его песню в общественных местах в 2018 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы уголовного дела, подлинность которых подтвердил адвокат блогера Александр Передрук. «Двое из троих свидетелей в прошлом работали в полиции Санкт-Петербурга, следует из информации, которую они публиковали о себе в социальных сетях», — передает РБК. Их допросили в Следственном комитете в сентябре — октябре 2021 года, сообщает издание со ссылкой на материалы дела. Трое допрошенных утверждали, что услышали песню Хованского на улице или в баре. Двое свидетелей спустя 2,5 года независимо друг от друга нашли трек Хованского в интернете и заявили в центр «Э» МВД (Главное управление МВД по противодействию экстремизму). URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД. На момент публикации материала ответа не поступило. Хованский находится под стражей с июня, его обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма. Причиной стала песня о захвате заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Блогер заявлял, что он исполнял ее в 2012 году, когда не был принят закон, по которому сейчас выдвинули обвинение. Хованский заявил, что смирился и не надеется на оправдание. Также он назвал показания против него лживыми. В сентябре суд продлил его арест, сообщает РАПСИ.