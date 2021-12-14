МВД будет отправлять телеграммы хозяевам взломанных квартир

Сотрудники полиции будут обязаны сообщить гражданину о вскрытии его квартиры в течение 24 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Согласно новому указанию МВД, сотрудники полиции будут оповещать собственника о вскрытии его квартиры с помощью телефона, телеграфа, электронной почты, телефонограммой или лично. Соответствующий приказ подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

«Утвердить прилагаемый Порядок информирования полицией собственника жилого помещения и (или) проживающих там граждан‎ о случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение, ‎если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие. Полицейский обязан сообщить собственнику жилья об этом в течение 24 часов», — говорится в приказе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Госдума РФ одобрила законопроект, позволяющий сотрудникам полиции взламывать квартиры и машины россиян. Согласно новым поправкам, сотрудникам силовых структур разрешается проникать в жилые дома для поисков преступника.