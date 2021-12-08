Госдума расширила полномочия полиции

Государственная дума РФ ободрила изменения в федеральный закон «О полиции». Теперь сотрудники силовых структур могут проникать в жилые дома для поисков преступника, осматривать и вскрывать транспортные средства.
«Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон „О полиции“. Они наделяют полицейских новыми полномочиями», — сообщается на официальном сайте Госдумы.
Ранее Госдума утвердила список новых полномочий. В соответствии с законопроектом, полицейские смогут проникать в жилые и иные помещения для поиска преступников. Сотрудники полиции получили право осматривать и выкрывать автомобили для спасения жизни граждан или для пресечения преступления. Также полицейские теперь могут досматривать граждан на основании того, что у человека могут быть «предметы хищения». В финальный текст законопроекта не вошла резонансная поправка, согласно которой полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта.
Государственная дума РФ ободрила изменения в федеральный закон «О полиции». Теперь сотрудники силовых структур могут проникать в жилые дома для поисков преступника, осматривать и вскрывать транспортные средства. «Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон „О полиции“. Они наделяют полицейских новыми полномочиями», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Ранее Госдума утвердила список новых полномочий. В соответствии с законопроектом, полицейские смогут проникать в жилые и иные помещения для поиска преступников. Сотрудники полиции получили право осматривать и выкрывать автомобили для спасения жизни граждан или для пресечения преступления. Также полицейские теперь могут досматривать граждан на основании того, что у человека могут быть «предметы хищения». В финальный текст законопроекта не вошла резонансная поправка, согласно которой полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта.