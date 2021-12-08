Госдума расширила полномочия полиции

08 декабря 2021 в 15:01 Размер текста - 17 +

Полицейские получили право вскрывать машины и досматривать граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Государственная дума РФ ободрила изменения в федеральный закон «О полиции». Теперь сотрудники силовых структур могут проникать в жилые дома для поисков преступника, осматривать и вскрывать транспортные средства. «Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон „О полиции“. Они наделяют полицейских новыми полномочиями», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Ранее Госдума утвердила список новых полномочий. В соответствии с законопроектом, полицейские смогут проникать в жилые и иные помещения для поиска преступников. Сотрудники полиции получили право осматривать и выкрывать автомобили для спасения жизни граждан или для пресечения преступления. Также полицейские теперь могут досматривать граждан на основании того, что у человека могут быть «предметы хищения». В финальный текст законопроекта не вошла резонансная поправка, согласно которой полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Государственная дума РФ ободрила изменения в федеральный закон «О полиции». Теперь сотрудники силовых структур могут проникать в жилые дома для поисков преступника, осматривать и вскрывать транспортные средства. «Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон „О полиции“. Они наделяют полицейских новыми полномочиями», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Ранее Госдума утвердила список новых полномочий. В соответствии с законопроектом, полицейские смогут проникать в жилые и иные помещения для поиска преступников. Сотрудники полиции получили право осматривать и выкрывать автомобили для спасения жизни граждан или для пресечения преступления. Также полицейские теперь могут досматривать граждан на основании того, что у человека могут быть «предметы хищения». В финальный текст законопроекта не вошла резонансная поправка, согласно которой полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта.