Госдума расширила полномочия полиции

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Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган, полиция, наряд полиции
Полицейские получили право вскрывать машины и досматривать граждан Фото:

Государственная дума РФ ободрила изменения в федеральный закон «О полиции». Теперь сотрудники силовых структур могут проникать в жилые дома для поисков преступника, осматривать и вскрывать транспортные средства.

«Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон „О полиции“. Они наделяют полицейских новыми полномочиями», — сообщается на официальном сайте Госдумы.

Ранее Госдума утвердила список новых полномочий. В соответствии с законопроектом, полицейские смогут проникать в жилые и иные помещения для поиска преступников. Сотрудники полиции получили право осматривать и выкрывать автомобили для спасения жизни граждан или для пресечения преступления. Также полицейские теперь могут досматривать граждан на основании того, что у человека могут быть «предметы хищения». В финальный текст законопроекта не вошла резонансная поправка, согласно которой полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта.

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Государственная дума РФ ободрила изменения в федеральный закон «О полиции». Теперь сотрудники силовых структур могут проникать в жилые дома для поисков преступника, осматривать и вскрывать транспортные средства. «Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон „О полиции“. Они наделяют полицейских новыми полномочиями», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Ранее Госдума утвердила список новых полномочий. В соответствии с законопроектом, полицейские смогут проникать в жилые и иные помещения для поиска преступников. Сотрудники полиции получили право осматривать и выкрывать автомобили для спасения жизни граждан или для пресечения преступления. Также полицейские теперь могут досматривать граждан на основании того, что у человека могут быть «предметы хищения». В финальный текст законопроекта не вошла резонансная поправка, согласно которой полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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