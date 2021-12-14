Курганский митрополит Дании подарил икону Константину Малофееву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Православному миллиардеру, председателю общества «Царьград» Константину Малофееву в Кургане подарили икону. Святыню гостю вручил митрополит Курганский и Белозерский Даниил, передает журналист URA.RU. Малофеев прибыл в Курган, чтобы открыть памятник Александру Невскому. Благодаря олигарху и была отлита скульптура.

«Смотрим и читаем ваш канал „Царьград“ и почему-то наворачиваются слезы. Потому что человек и коллектив „Царьграда“ любят Россию по-настоящему, служат ей и будут служить до последнего издыхания. Спасибо вам, низкий поклон и вот такая икона», — сказал Даниил при вручении иконы Малофееву.

Подарком стала Казанская икона Божьей Матери. Издревле ее считают покровительницей России. В самые тяжелые времена для страны этому образу возносят молитвы и просят у него поддержки.

URA.RU писало, что в Кургане Малофеев открыл памятник Александру Невскому и принял участие в молебне. На открытии также присутствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков и мэр Кургана Елена Ситникова. Малофеев при выступлении отметил, что именно в память об Александре Невском сейчас называют сыновей. При этом люди отошли от веры, как народ. Мало об этом вспоминают. Поэтому необходимы светские атрибуты, которым и стал памятник. В Курганской области реготделение «Царьграда» действует с января 2021 года, его возглавляет митрополит Курганский и Белозерский Даниил.