В Кургане открыли памятник Александру Невскому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане православный миллиардер, заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель общества «Царьград» Константин Малофеев открыл памятник Александру Невскому и принял участие в молебне. На открытии также присутствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков и мэр Кургана Елена Ситникова, передает журналист URA.RU.

«Когда мы говорим про Александра Невского многие помнят, как страна голосовала за него. Прошло 7 веков с его рождения и люди не забывают его. Это потому, что он был таким человеком. Когда мы говорим, что церковь и государство разделены — это правильно. Но в потоке грязи Александр Невский сделал то, что мы сегодня считаем Россией», — сказал Шумков в храме после молебна. Он также отметил, что в период правления Невского страны как таковой не было, внутри существовали войны и конфликты, пока междоусобицу не прекратил Невский.

Малофеев при выступлении отметил, что именно в память об Александре Невском сейчас называют сыновей. При этом люди отошли от веры, как народ. Мало об этом вспоминают. Поэтому необходимы светские атрибуты, которым и стал памятник. «Хочется пожелать, чтобы мальчишки, которые будут приходить к памятнику на экскурсию, переводили свой взгляд с меча на крест, который возглавляет этот храм. Хотел бы чтобы памятник стал дорогой к храму», — отметил Малофеев.

В Кургане Малофеев пробудет один день. Запланировано выступление гостя на пленарном заседании XVII областных Рождественских чтений с лекцией «Империя сквозь века», в завершение которого он презентует свою новую книгу «Империя». В Курганской области реготделение «Царьграда» действует с января 2021 года, его возглавляет митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Скульптуру князя установят возле Александро-Невского Кафедрального Собора.

В Кургане первые лица и православный олигарх Константин Малофеев открыли памятник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU