Зеленский призвал США играть главную роль в ситуации с Донбассом

16 декабря 2021 в 02:17 Размер текста - 17 +

Зеленский пожелал, чтобы США играли главную роль в решении ситуации на Донбассе Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Война на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание о том, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в решении конфликта в Донбассе. С этими словами президент выступил в ходе общения с прессой в Брюсселе. «Я счастлив, что США хотят играть свою роль. Я бы хотел, чтобы они играли одну из главных ролей в этом урегулировании [в Донбассе]. Если нельзя подключиться к „Нормандии“, то можно идти параллельным треком, мы готовы к трехсторонним трекам (Украина, США, Россия)», — сказал Зеленский в эфире телеканала «Рада». Он добавил, что работает «нормандский формат» или нет — зависит только от результата. По его словам, если бы это зависело только от украинской стороны, он «Нормандия» работала бы намного надежнее и эффективнее. Ранее в США заявили о возможности помочь Украине, увеличив численность своих войск в Европе, если Россия «вторгнется» на Украину. При этом американский чиновник, на которого сослались некоторые СМИ, добавил, что при этом Америка не стремится оказаться в ситуации, при которой речь бы шла о потенциальном применении военной силы из-за Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание о том, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в решении конфликта в Донбассе. С этими словами президент выступил в ходе общения с прессой в Брюсселе. «Я счастлив, что США хотят играть свою роль. Я бы хотел, чтобы они играли одну из главных ролей в этом урегулировании [в Донбассе]. Если нельзя подключиться к „Нормандии“, то можно идти параллельным треком, мы готовы к трехсторонним трекам (Украина, США, Россия)», — сказал Зеленский в эфире телеканала «Рада». Он добавил, что работает «нормандский формат» или нет — зависит только от результата. По его словам, если бы это зависело только от украинской стороны, он «Нормандия» работала бы намного надежнее и эффективнее. Ранее в США заявили о возможности помочь Украине, увеличив численность своих войск в Европе, если Россия «вторгнется» на Украину. При этом американский чиновник, на которого сослались некоторые СМИ, добавил, что при этом Америка не стремится оказаться в ситуации, при которой речь бы шла о потенциальном применении военной силы из-за Украины.