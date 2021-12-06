США готовы направить войска к Украине из-за «вторжения» России

06 декабря 2021 в 22:54 Размер текста - 17 +

Вашингтон надеется избежать ситуации, в которой ему придется принимать контрмеры в отношении России, сообщил представитель администрации США Фото: Анна Майорова © URA.RU США могут увеличить численность своих войск в Европе, если Россия «вторгнется» на Украину. Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на американского чиновника, который провел брифинг перед разговором президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. «США не стремятся оказаться в ситуации, при которой речь бы шла о потенциальном применении военной силы из-за Украины. Однако будут готовы изучить вариант увеличения численности своих войск в Европе в случае вторжения России на Украину», — сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя администрации США. Он подчеркнул, что Вашингтон хотел бы избежать ситуации, в которой им придется принимать военные контрмеры в отношении Москвы. При этом в Белом доме готовы нанести «экономический вред России» в случае ее «нападения на Украину», передает РИА «Новости». Чиновник уточнил, что США уже ведут интенсивные обсуждения с европейскими партнерами. Он подчеркнул, что Байден также приветствует возможность ведения прямого диалога с Путиным. Разговор президентов России и США состоится вечером 7 декабря. Встреча пройдет в закрытом режиме по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Байден надеется на долгий разговор и собирается обсудить стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы, передает «Национальная служба новостей». Также президенты затронут ситуацию на Украине, сообщает «Федеральное агентство новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США могут увеличить численность своих войск в Европе, если Россия «вторгнется» на Украину. Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на американского чиновника, который провел брифинг перед разговором президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. «США не стремятся оказаться в ситуации, при которой речь бы шла о потенциальном применении военной силы из-за Украины. Однако будут готовы изучить вариант увеличения численности своих войск в Европе в случае вторжения России на Украину», — сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя администрации США. Он подчеркнул, что Вашингтон хотел бы избежать ситуации, в которой им придется принимать военные контрмеры в отношении Москвы. При этом в Белом доме готовы нанести «экономический вред России» в случае ее «нападения на Украину», передает РИА «Новости». Чиновник уточнил, что США уже ведут интенсивные обсуждения с европейскими партнерами. Он подчеркнул, что Байден также приветствует возможность ведения прямого диалога с Путиным. Разговор президентов России и США состоится вечером 7 декабря. Встреча пройдет в закрытом режиме по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Байден надеется на долгий разговор и собирается обсудить стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы, передает «Национальная служба новостей». Также президенты затронут ситуацию на Украине, сообщает «Федеральное агентство новостей».