19 декабря 2021

Имеющих проблемы с памятью россиян хотят искать по NFC-браслетам

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Зачастую на поиск людей, у которых проблемы с памятью, уходит очень много времени, они не помнят свои имя и адрес, сообщил Кузнецов Фото:

Людей старшего возраста, у которых есть проблемы с памятью, можно искать с помощью браслетов с NFC-метками. С такой инициативой выступил глава исполнительного комитета «Народный фронт» Михаил Кузнецов.

«Мы („Народный фронт“ — прим. URA.RU) помогаем „Лизе Алерт“ — ребятам, которые ищут пропавших людей. И хотим совместно с ними сделать социальную программу для людей старшего возраста, у которых проблема с памятью, — браслеты с NFC-метками», — сообщил Кузнецов «Известиям».

Глава «Народного фронта» отметил, что такая практика применяется во многих странах. На браслетах достаточно указать самую важную информацию: имя, возраст и адрес, сказал Кузнецов.

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Людей старшего возраста, у которых есть проблемы с памятью, можно искать с помощью браслетов с NFC-метками. С такой инициативой выступил глава исполнительного комитета «Народный фронт» Михаил Кузнецов. «Мы („Народный фронт“ — прим. URA.RU) помогаем „Лизе Алерт“ — ребятам, которые ищут пропавших людей. И хотим совместно с ними сделать социальную программу для людей старшего возраста, у которых проблема с памятью, — браслеты с NFC-метками», — сообщил Кузнецов «Известиям». Глава «Народного фронта» отметил, что такая практика применяется во многих странах. На браслетах достаточно указать самую важную информацию: имя, возраст и адрес, сказал Кузнецов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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