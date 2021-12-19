Имеющих проблемы с памятью россиян хотят искать по NFC-браслетам

Людей старшего возраста, у которых есть проблемы с памятью, можно искать с помощью браслетов с NFC-метками. С такой инициативой выступил глава исполнительного комитета «Народный фронт» Михаил Кузнецов.
«Мы („Народный фронт“ — прим. URA.RU) помогаем „Лизе Алерт“ — ребятам, которые ищут пропавших людей. И хотим совместно с ними сделать социальную программу для людей старшего возраста, у которых проблема с памятью, — браслеты с NFC-метками», — сообщил Кузнецов «Известиям».
Глава «Народного фронта» отметил, что такая практика применяется во многих странах. На браслетах достаточно указать самую важную информацию: имя, возраст и адрес, сказал Кузнецов.
Людей старшего возраста, у которых есть проблемы с памятью, можно искать с помощью браслетов с NFC-метками. С такой инициативой выступил глава исполнительного комитета «Народный фронт» Михаил Кузнецов. «Мы („Народный фронт“ — прим. URA.RU) помогаем „Лизе Алерт“ — ребятам, которые ищут пропавших людей. И хотим совместно с ними сделать социальную программу для людей старшего возраста, у которых проблема с памятью, — браслеты с NFC-метками», — сообщил Кузнецов «Известиям». Глава «Народного фронта» отметил, что такая практика применяется во многих странах. На браслетах достаточно указать самую важную информацию: имя, возраст и адрес, сказал Кузнецов.