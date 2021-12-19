У травматологов прекрасное чувство юмора, считают очевидцы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) в травматологическом отделении городской больницы установили елку с женскими ногами в гипсе и с педикюром. Фотографию необычной елки копейчане выставили в социальных сетях.

«Вот такая креативная елочка в травматологическом отделении в Копейске! Костыля или трости не хватает для декора. Радует, что у наших травматологов прекрасное чувство юмора», — пишут жители в паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

Многим жителям также понравились реснички и педикюр новогодней елки. Несмотря на гипс и бинты, педикюр, по мнению копейчан, выглядит безукоризненно.

Копейчане оценили «черный юмор» травматологов Фото: «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте»