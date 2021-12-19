19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

В челябинской больнице установили елку с женскими ногами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск готовится к встрече Нового года. Челябинск, елка, елочные игрушки, новогодняя елка, детские поделки
У травматологов прекрасное чувство юмора, считают очевидцы (фото из архива) Фото:

В Копейске (Челябинская область) в травматологическом отделении городской больницы установили елку с женскими ногами в гипсе и с педикюром. Фотографию необычной елки копейчане выставили в социальных сетях.

«Вот такая креативная елочка в травматологическом отделении в Копейске! Костыля или трости не хватает для декора. Радует, что у наших травматологов прекрасное чувство юмора», — пишут жители в паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

Многим жителям также понравились реснички и педикюр новогодней елки. Несмотря на гипс и бинты, педикюр, по мнению копейчан, выглядит безукоризненно.

Копейчане оценили «черный юмор» травматологов
Фото:

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В Копейске (Челябинская область) в травматологическом отделении городской больницы установили елку с женскими ногами в гипсе и с педикюром. Фотографию необычной елки копейчане выставили в социальных сетях. «Вот такая креативная елочка в травматологическом отделении в Копейске! Костыля или трости не хватает для декора. Радует, что у наших травматологов прекрасное чувство юмора», — пишут жители в паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте». Многим жителям также понравились реснички и педикюр новогодней елки. Несмотря на гипс и бинты, педикюр, по мнению копейчан, выглядит безукоризненно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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