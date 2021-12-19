В Копейске (Челябинская область) в травматологическом отделении городской больницы установили елку с женскими ногами в гипсе и с педикюром. Фотографию необычной елки копейчане выставили в социальных сетях.
«Вот такая креативная елочка в травматологическом отделении в Копейске! Костыля или трости не хватает для декора. Радует, что у наших травматологов прекрасное чувство юмора», — пишут жители в паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».
Многим жителям также понравились реснички и педикюр новогодней елки. Несмотря на гипс и бинты, педикюр, по мнению копейчан, выглядит безукоризненно.
В Копейске (Челябинская область) в травматологическом отделении городской больницы установили елку с женскими ногами в гипсе и с педикюром. Фотографию необычной елки копейчане выставили в социальных сетях. «Вот такая креативная елочка в травматологическом отделении в Копейске! Костыля или трости не хватает для декора. Радует, что у наших травматологов прекрасное чувство юмора», — пишут жители в паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте». Многим жителям также понравились реснички и педикюр новогодней елки. Несмотря на гипс и бинты, педикюр, по мнению копейчан, выглядит безукоризненно.