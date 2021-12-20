20 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

В Перми эвакуируют школы из-за угрозы минирования

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Пермь, школа 42 пермь
Эвакуирована школа №12 и №2 Фото:

В Перми эвакуируют школу №12 и №2 из-за сообщений о минировании. Об URA.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

«В оперативные службы города поступили анонимные сообщения о минировании пермских школ №2 и №12», — сообщили в министерстве. На место уже выехали службы.

Как сообщает источник в 12-й школе, первые классы эвакуировали и отправили в 42-ю школу, которая находится рядом. Днем ранее в понедельник 20 декабря из-за сообщений о минировании эвакуировали Пермский Политех. Также ранее осенью в школе №2 проводили проверку из-за информации о заложенной взрывчатке.

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В Перми эвакуируют школу №12 и №2 из-за сообщений о минировании. Об URA.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края. «В оперативные службы города поступили анонимные сообщения о минировании пермских школ №2 и №12», — сообщили в министерстве. На место уже выехали службы. Как сообщает источник в 12-й школе, первые классы эвакуировали и отправили в 42-ю школу, которая находится рядом. Днем ранее в понедельник 20 декабря из-за сообщений о минировании эвакуировали Пермский Политех. Также ранее осенью в школе №2 проводили проверку из-за информации о заложенной взрывчатке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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