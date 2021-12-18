Пермский политех эвакуировали из-за сообщения о бомбе

На месте работают сотрудники полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве. На месте работают правоохранительные органы.

«По анонимному сообщению о якобы заложенном взрывном устройстве в Пермском национальном исследовательском политехническом университете правоохранительными органами проводится проверка. На место выехали оперативные службы, организована эвакуация студентов и персонала. Угрозы людям нет», — сообщили URA.RU в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

В пресс-службе вуза агентству подтвердили информацию об эвакуации студентов и сотрудников вуза. Ранее в Перми пришлось эвакуировать педагогов и учащихся школы №2. Поводом также послужило анонимное сообщение о взрывном устройстве.