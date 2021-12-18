18 декабря 2021
17 декабря 2021
16 декабря 2021

Пермский политех эвакуировали из-за сообщения о бомбе

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, перекрытие дороги, полиция, дпс
На месте работают сотрудники полиции Фото:

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве. На месте работают правоохранительные органы.

«По анонимному сообщению о якобы заложенном взрывном устройстве в Пермском национальном исследовательском политехническом университете правоохранительными органами проводится проверка. На место выехали оперативные службы, организована эвакуация студентов и персонала. Угрозы людям нет», — сообщили URA.RU в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

В пресс-службе вуза агентству подтвердили информацию об эвакуации студентов и сотрудников вуза. Ранее в Перми пришлось эвакуировать педагогов и учащихся школы №2. Поводом также послужило анонимное сообщение о взрывном устройстве.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве. На месте работают правоохранительные органы. «По анонимному сообщению о якобы заложенном взрывном устройстве в Пермском национальном исследовательском политехническом университете правоохранительными органами проводится проверка. На место выехали оперативные службы, организована эвакуация студентов и персонала. Угрозы людям нет», — сообщили URA.RU в министерстве территориальной безопасности Пермского края. В пресс-службе вуза агентству подтвердили информацию об эвакуации студентов и сотрудников вуза. Ранее в Перми пришлось эвакуировать педагогов и учащихся школы №2. Поводом также послужило анонимное сообщение о взрывном устройстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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